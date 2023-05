Sbadiglia, si muove, guarda il soffitto, attira l’attenzione della sorella Charlotte, parla con la mamma. E’ il principino Louis, il terzogenito di William e Kate che, seduto in prima fila nella abbazia di Westminster durante l’incoronazione di Carlo III, ha (quasi) rubato nuovamente la scena. Quindi, più tardi, durante il saluto ufficiale ai sudditi dal balcone di Buckingham Palace, il piccolo Louis si è mostrato sempre gesticolante, comprensibilmente impaziente di poter tornare ai suoi giochi di bimbo. Non è la prima volta che il più piccolo dei Cambridge – di cinque anni e quarto in linea di successione- viene immortalato da obiettivi e telecamere mentre fa il birichino: hanno fatto il giro del mondo le immagini mentre fa versi e boccacce affacciato al balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale durante le celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta II lo scorso settembre.