“Se non ci sono state vittime è grazie all’Anas”. “A novembre ci sono state le prime avvisaglie e l’Anas da novembre fino a oggi non ha fatto niente”. Davanti al ponte “Ortiano 2” della strada Sila-Mare crollato ieri senza provocare vittime, il botta e risposta è avvenuto tra il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Davide Tavernise. Quest’ultimo, in sostanza, non ha condiviso la difesa d’ufficio dell’Anas da parte del presidente Occhiuto che a un certo punto, nel tentativo di sedare il dibattito in cui si era intromesso il consigliere regionale di maggioranza Giuseppe Graziano (di Azione Calabria), si è rivolto a Tavernise dicendo: “Andate a litigare al Consiglio regionale. Io qua sono per fare l’uomo di governo”. “Il giorno dopo è facile venire a fare le passerelle – è il commento di Tavernise – Le cose bisogna anche prevenirle”.