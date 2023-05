“Ciao a tutti come state? Io molto felice, oggi tolgo dei punti… Non ve l’ho raccontato ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia”: iniziano così le storie Instagram che Fedez ha pubblicato per raccontare ai follower di essersi sottoposto un intervento chirurgico, dopo la delicata operazione al pancreas subita nel 2022.

“Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia e quindi me la sono fatta sistemare. Finalmente avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica, niente di che”. Poi il rapper prosegue: “In realtà faccio queste stories perché volevo chiedervi un parere ai suoi ‘seguaci’: “Ho fatto molte interviste per Muschio Selvaggio, che ne dite se questa settimana esco con due puntate?”. In attesa di sapere la risposta, comunica l’ospite della puntata di oggi 2 maggio: Matteo Paolillo.