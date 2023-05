Carlo Conti è tornato venerdì scorso con “I Migliori Anni”, che mancava su Rai Uno da sei anni. Il conduttore torna ospite al talk Programma martedì 2 maggio dalle 18 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. Durante il talk, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, Carlo Conti racconterà la nona edizione dello show. Tra le novità de “I Migliori Anni” le interviste la ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Ci sono anche ospiti del ‘Chi è’, ovvero, personaggi che hanno avuto un breve quanto travolgente successo negli ambiti più diversi (dal cinema alla pubblicità) e che si cerca di riconoscere e far rivivere.

Grazie ai social gli spettatori partecipano attivamente nel corso della trasmissione: con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei ‘loro migliori anni’; con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali. È Flora Canto a fare da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.