Avanti e indietro. Il conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo vede un insolito viavai anche al Madame Tussauds di Londra, il celeberrimo museo delle cere. La statua di Harry è tornata insieme a quelle della Royal Family. Da sola però. E senza Meghan. Tutte e due erano finite “in castigo”, in un reparto secondario. Ora il museo ha volto così ringraziare il Duca di Sussex per aver accettato l’invito del re. Un tentativo di riconciliazione, un ramoscello d’ulivo dopo le tensioni. Un momento importante per il Regno Unito dopo uno dei periodi più neri per la monarchia inglese. Harry, quello in carne e ossa, sarà a Londra da solo, senza Meghan che resterà in California insieme ai figli. In particolare vicino ad Archie, che compie 4 anni. E così la separazione si riprodurrà plasticamente anche al museo. Harry con il papà e con tutti gli esponenti della Corona. Meghan nell’angolino in cui era stata confinata, in un’ala di minore importanza.

Ma anche la versione di cera della Markle non rimarrà da sola a lungo. Così come nella realtà Harry tornerà a casa, oltreoceano, subito dopo la cerimonia, così la statua farà retromarcia e tornerà diligentemente dalla moglie. Tutta l’operazione è stata illustrata da Tim Waters, il direttore generale del Madame Tussaud. La dichiarazione ufficiale: “Da oggi il principe Harry è ufficialmente tornato insieme ai componenti del Palazzo Reale presenti nella nostra attrazione”. La statua di cera di Harry è sorridente, indossa un abito bianco e nero ed è collocato accanto alla figura di Carlo e alla statua, appena presentata, di Camilla, vestita di blu scuro e con un diadema di zaffiri. Vicino a loro Elisabetta e il principe Filippo.

Tim Waters, come riporta l’Independent, ha spiegato le motivazioni dell’iniziativa: “Il trasferimento temporaneo riflette la partecipazione del Duca di Sussex all’incoronazione e garantisce agli ospiti del museo la possibilità di avvicinarsi a tutti i membri della Famiglia Reale che partecipano a questo evento irripetibile”.

Waters chiarisce che l’opportunità di vederli tutti insieme sarà limitatissima nel tempo: “La figura di Harry rimarrà qui fino alla fine delle celebrazioni, dopodiché farà un breve viaggio di ritorno alla zona degli Awards Party dell’attrazione, per stare al fianco di sua moglie tra i nostri A-listers (le celebrità ma non regali, ndr) di Hollywood”. Lì dove le statue di cera della coppia sono state spostate nel 2020 dopo che i Sussex si sono ritirati dai doveri reali e si sono trasferiti in California. Gli ospiti del museo Madame Tussauds saranno anche invitati a firmare il libro della cerimonia: sarà custodito in un archivio che ospita anche le vesti dell’incoronazione di re Giorgio IV, in velluto ed ermellino.

Poi tutto tornerà alla normalità. Nel 2021, a un anno dalla Megxit e dalla dipartita dei Sussex da Londra, il museo aveva trasferito le statue di Harry e di Meghan nella sezione Award Party dove, da semplici celebrità, avevano raggiunto i loro cari amici George Clooney, Victoria e David Beckham.

Le effigi di cera di Meghan e Harry erano state presentate in occasione delle nozze, nel maggio 2018. Nozze che avevano entusiasmato i sudditi del Regno. Poi però la frattura con la famiglia. Così, allora, il museo aveva modificato l’esposizione, spiegando così: “Siamo sempre attenti all’ambiente in cui si trovano le celebrità, così abbiamo spostato le statue del principe Harry e quella di Meghan Markle assieme ai loro amici di Hollywood, con una decisione che riflette il loro status attuale”.