Chiara Nasti sotto una pioggia di critiche. Ancora una volta, gli haters si sono scagliati contro l’influencer napoletana, che su Instagram condivide la sua vita fatta di sfarzo, borse e capi firmati. La 25enne, compagna di Mattia Zaccagni (calciatore in forza alla Lazio) e mamma del piccolo Thiago, si è dovuta difendere dall’accusa di ostentare sui social la sua vita extra lusso. In particolare, commentando un post pubblicato da Nasti sui propri profili online, un utente ha sottolineato come, se dovesse mantenersi da sola, non avrebbe neanche i soldi per mangiare: “Con i tuoi soli mezzi saresti già morta di fame. In un Paese serio faresti fatica a pulire i ces*i in Autogrill”, ha scritto. Un’opinione che sembra essere diffusa tra gli haters dell’influencer, secondo i quali farebbe una vita da mantenuta sfruttando lo stipendio da calciatore di Zaccagni.

Avvezza ormai alle frequenti critiche piombatele addosso negli anni, Chiara Nasti ha risposto a tono all’utente, dando del “frustrato” a lui e a tutti coloro che condividono il suo pensiero: “Faresti, saresti, per ora sono qui – ha esordito –. La prossima vita, magari, hai la fortuna di rinascere me e io sarò quella a fare questo commento da frustrata sotto la tua foto. Mo’ accetta la realtà”. Poi, pubblicando una storia su Instagram, ha aggiunto: “La gente non capisce che più si lamenta più casca male. Ma smettetela e accettate la vostra vita e quella degli altri. Che bella cosa la vita, che spreco passarla a essere cattivi”.