Un lampo nel buio: la Ferrari è in pole position nel Gp dell’Azerbaigian. Sul circuito cittadino di Baku Charles Leclerc firma un giro magico, battendo a sorpresa le due Red Bull di Max Verstappen, distante 188 millesimi, e Sergio Perez, a 292 millesimi. Quarto posto per l’altra rossa di Carlos Sainz, a 813 millesimi dal monegasco. Il primo segnale di risveglio di Maranello è arrivato. Adesso servirà una conferma al sabato (è in programma la sprint race con delle qualifiche ad hoc) e poi domenica nella vera e propria gara, dove Leclerc scatterà appunto davanti a tutti. Per il monegasco si tratta della 19esima pole in carriera, la terza sul circuito di Baku e la prima pole stagionale per la Ferrari, in 1.40.203.

“Siamo arrivati a questo weeekend pensando che sarebbe stato molto positivo stare davanti a Mercedes e Aston Martin in qualifica. Alla fine siamo in pole, è una sorpresa positiva anche se in gara credo saremo ancora dietro alle Red Bull”, ha commentato Leclerc dopo la pole position. “E’ un weekend molto impegnativo per noi piloti, abbiamo avuto poco tempo per provare, ma il feeling è stato buono fin dall’inizio e quindi sono molto contento”, ha aggiunto il pilota monegasco della Ferrari.

La griglia di partenza del gran premio di domenica

Leclerc e Verstappen in prima fila, seguiti dai compagni di squadra Perez e Sainz. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton. Sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin) seguito da Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza del gran premio di domenica. Poi l’altra Mercedes di Russel undicesima, seguita da Ocon (Alpine), Albon (Williams), Bottas (Alfa Romeo), Sargeant (Williams), Zhou (Alfa Romeo). Chiudono la griglia le Haas di Hulkenberg e Magnussen, che hanno preceduto Gasly (Alpine) e il fanalino di coda De Vries (AlphaTauri).