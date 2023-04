Capita a moltissimi di imbattersi in un partner, un amico o un parente che improvvisamente smette di rispondere ai messaggi e alle chiamate, svanendo nel nulla proprio come un fantasma. Da qui nasce il termine “ghosting“, ormai divenuto un gergo comunemente usato nel linguaggio collettivo, giovanile e non. Adesso, dopo i fantasmi, ecco che si fanno strada anche gli zombie: persone che tendono a volatilizzarsi da un momento all’altro, per poi tornare quando meno te lo aspetti. A raccontare il fenomeno è stata la cantautrice Mariel Darling, che ha condiviso su TikTok un video in cui spiega l’ultima tendenza attuata dai partner: “trasformarsi” in uno zombie.

“È come il ghosting, ma torna dalla morte dopo un paio di mesi e ti colpisce”, ha spiegato l’influencer in un video che ha generato più di 1 milione e mezzo di visualizzazioni e centinaia di migliaia di like. A quanto pare, spiega Mariel, questo fenomeno sarebbe particolarmente diffuso nella città di New York, complice forse la vita frenetica dei suoi abitanti. Il fenomeno dello “zombieing” ha sollevato parecchie preoccupazioni, tanto che un’esperta ha lanciato un avvertimento mediante il New York Post:” Può essere estremamente dannoso e confondere. Ha un impatto sulla fiducia in se stessi e lascia un forte senso di ansia e di abbandono, quindi quando quella persona riappare può dare un senso di speranza”.