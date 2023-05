Nuovo colore, nuova messa in piega e forse anche qualche “ritocchino” per Meghan Markle. Secondo gli esperti, la duchessa di Sussex ha messo in atto un piccolo restyling, con l’obiettivo di riscattare la propria immagine. Ecco quindi che i capelli scuri e ondulati lasciano il posto ad una liscissima chioma castano chiaro (che a molti ha ricordato quella della cognata Kate Middleton) e il viso è tiratissimo, con gli zigomi che appaiono più voluminosi. Merito – forse – di qualche “punturina” di botox e/o filler, come si legge sui tabloid.

Secondo un’esperta del Daily Mail, quella della nuova Meghan “è l’immagine di una donna sexy ma forte, indipendente e sicura di sé e soprattutto intransigente”. Per l’occasione non poteva mancare un richiamo alla principessa Diana: se lei “aveva il suo ‘vestito della vendetta’, quello di Meghan è il restyling della vendetta”. Il nuovo look è stato sfoggiato – tra l’altro – proprio a pochi giorni dall’incoronazione di re Carlo III, in occasione del suo intervento al Misan Harriman al Ted Talk 2023, al quale ha partecipato virtualmente con un video messaggio. Per l’occasione, Meghan si è rivolta ad un amico di vecchia data, il fotografo che ha già scattato nel corso degli anni molte foto a lei e al marito Harry. Neanche a dirlo, in molti hanno subito bollato la cosa come un chiaro gesto di sfida nei confronti del suocero: “Gli vuole rubare la visibilità”, è il commento ricorrente sul web.