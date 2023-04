Hanno derubato un 42enne in bici e, quando lui ha reagito, lo hanno sfregiato al volto. È accaduto a Milano, in zona Centrale, la mattina di lunedì 24 aprile, quando i carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati a mettere in sicurezza la stazione, sono intervenuti dopo che un passante aveva segnalato una rissa. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i tre aggressori hanno assalito la vittima, un nigeriano regolare in Italia, strappandogli dalla mano una banconota da cinquanta euro: così, l’operaio, essendo in bici, è caduto a terra. Una volta in piedi, ha raggiunto i malviventi che, in risposta, lo hanno colpito al volto con un paio di forbici.

L’intervento dei militari, che hanno interrotto lo scontro, ha evitato altre conseguenze. Arrestati i tre aggressori, due cittadini del Gambia e uno del Mali, rispettivamente di 32, 25 e 42 anni, pregiudicati per rapina e spaccio di stupefacenti. I militari hanno trovato e sequestrato anche un sasso, usato da uno dei tre nella colluttazione, e un uncinetto appuntito. Non si è trattato degli unici arresti della giornata in zona Stazione: infatti, poche ore prima i carabinieri avevano arrestato due ragazzi somali, di 24 e 26 anni, accusati di avere rubato alcolici da un supermercato e aggredito la vigilanza nel tentativo di fuggire.