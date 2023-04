La cosiddetta luna di miele tra gli elettori e il centrodestra, a quanto pare, non è ancora finita: se Fratelli d’Italia cala leggermente nei consensi rispetto a un mese fa, sia il gradimento dell’esecutivo sia quello della premier aumentano. A dirlo è il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e pubblicato con il commento del direttore Nando Pagnoncelli: il partito di Giorgia Meloni lascia sul terreno 1,3 punti da marzo e scende dal 30,3 al 29%, ma la percentuale di chi esprime un giudizio positivo o sufficiente sull’operato del governo sale dal 43 al 44% e quella di chi apprezza la premier dal 44 al 46%. Opposti in questo senso i dati di Noto Sondaggi per Repubblica: la fiducia in Meloni, si legge, è calata dal 46% del 1° aprile al 42% del 20 aprile. L’istituto diretto da Antonio Noto, inoltre, stima Fratelli d’Italia un punto in meno del concorrente, al 28%.

Per la rilevazione Ipsos nel centrodestra la Lega resta all’8%, raggiunta da Forza Italia che guadagna uno 0,8%. Nel centrosinistra balzo del Pd al 20,7% con un +1,7% in trenta giorni (che si accumula al +2% del mese precedente), mentre calano leggermente il M5s (-0,3%) e l’Alleanza Verdi e sinistra (-0,2%). Dopo il divorzio traumatico tra Carlo Calenda e Matteo Renzi cala anche il cartello Azione-Iv (5,2%, – 1%). Per quanto riguarda il gradimento dei leader, arretra di un punto Elly Schlein (dal 34 al 33%), ne guadagna uno Giuseppe Conte (dal 31 al 32%), mentre il ricovero in ospedale ha avuto un effetto booster sulla popolarità di Silvio Berlusconi, che sale dal 26 al 30%. Matteo Salvini cresce dal 28 al 29%, Maurizio Lupi (Noi Moderati) dal 21 al 22, Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) dal 18 al 20, Angelo Bonelli (Europa verde) dal 17 al 19. Calenda e Renzi restano stabili nel loro apprezzamento, rispettivamente al 20 e al 14%.