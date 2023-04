“Contrapporre l’aumento dell’occupazione femminile all’immigrazione è una follia“. A dirlo, ospite di Piazzapulita, su La7, è l’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, in riferimento alle parole di Giorgia Meloni, secondo cui “non servono più migranti ma più figli e più lavoro femminile”. “In realtà l’obiettivo che ci dobbiamo porre oggi è quello di dare la possibilità alle donne di scegliere se lavorare o meno. Molto spesso le donne in Italia – ha spiegato Boeri – non hanno questa possibilità di scelta, perché gravano su di loro oneri eccessivi, come la cura della famiglia, spesso anche del marito. Gli immigrati invece sono coloro che permettono di fornire dei servizi di assistenza e che liberano il tempo alle donne e permettono loro di lavorare”.

Video La7