Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Concorrenza. Nella nota diffusa da palazzo Chigi si sottolinea che “Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una legge sulla concorrenza rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso Pnrr; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune milestone (scadenze, ndr) fissate nel quadro del Piano”. “Tra i provvedimenti che vanno in tal senso – prosegue la nota -, quello relativo al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica”.

Sono introdotte disposizioni per il rafforzamento e la razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom,) normativa volta ad attribuire all’Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento UE “Digital Markets Act”, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale. Le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. E’ una delle misure inserite nel testo che ha approvato anche norme sul settore farmaceutico e un rafforzamento dei poteri dell’autorità Antitrust sul settore digitale. “Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese”, così su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.