Manifestazione dei giornalisti sotto la sede della Regione Lombardia, dopo lo stop improvviso voluto dall’assessore Guido Bertolaso del portale Areu, che condivide con la stampa parte delle informazioni in tempo reale sugli interventi del 118. “A essere negato è il diritto dei cittadini a essere informati, a essere correttamente e tempestivamente informati, questo è il problema principale” afferma Alberto Ambrogi, giornalista del TGR Lombardia e componente dell’esecutivo dell’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. Paolo Perucchini dell’Agl (Associazione giornalisti Lombardia) “ieri hanno aperto quattro numeri di telefono, questi numeri sono a disposizione dei giornalisti per tre ore. L’impatto per chi fa il nostro lavoro è devastante. Parlare con gli operatori tre ore al giorno è un terno al lotto. Solo ieri ci sono stati 2.820 interventi”.