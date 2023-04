Giuseppe Lacarra, volto noto del calcio pugliese, è morto a 36 anni a causa di una malattia che lo stava tormentando ormai da tempo. Il modugnese ha terminato la sua attività agonistica la scorsa stagione, dopo essersi svincolato dal Matera Calcio. Dotato di grande forza fisica, ha militato nei campionati di Serie C1 e C2, D e Prima Categoria.

Il centravanti ha esordito con la maglia del San Paolo Bari, per poi tornare tra i dilettanti per altri 5 anni: dopo, il percorso in Serie C, tra le file di Monopoli, Como, Chieti e Arzanese. Poi la breve parentesi al Brindisi nella stagione 2020/2021, con altre sei presenze in D.

Tra dilettanti e professionisti, ha realizzato 154 gol complessivi in carriera. Tanti i club pugliesi in cui Lacarra ha giocato ci sono Fidelis Andria, Corato, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Monopoli e Altamura. Senza subbio, la sua migliore annata da un punto di vista realizzativo è stata quella con la maglia del Bitonto, quando realizzò 39 reti nel corso della stagione 2016/17.