“Ha fatto il furbo, spero si sia divertito”. Così dice Michelle Comi, modella italiana tra le più celebri di OnlyFans, in questo video pubblicato su TikTok per raccontare quanto le è successo con uno dei suoi fan. Nei giorni scorsi, infatti, la giovane aveva lanciato un contest tra i suoi abbonati, dando la possibilità ad uno di loro di girare un contenuto hard insieme a lei: tutto è andato benissimo, se non fosse che alla fine ha avuto una brutta sorpresa.

“Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video – racconta Michelle Comi – Dopo varie selezioni ho scelto e l’ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti. È saltato il suo anno di nascita, il 2005. Per ovvi motivi (è minorenne, ndr) il video non può essere distribuito. Anzi, non dovrebbe proprio esistere. E infatti è stato cancellato. È stata colpa mia, avrei dovuto fargli firmare tutto prima, ma essendo la prima volta che lo faccio sono andata un po’ sulla fiducia“. Quindi conclude rilanciando l’invito: “Sono di nuovo alla ricerca di un partner adesso. Il ragazzo ha fatto il furbo, ma spero che almeno si sia divertito”.