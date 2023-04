Rihan Aluan, modella e influencer, ha deciso di condividere con i suoi fan un momento simbolo della sua lotta personale contro l’alopecia, malattia della pelle che causa la caduta parziale o totale di peli e capelli. Invece di darsi per vinta, Aluan ha scelto di dare un “taglio netto” al problema della perdita di capelli, scegliendo di rasarli a zero, pubblicando una serie di video su TikTok che documentassero l’operazione.

“Mi cadono tutti e sono costretta a tagliarli“, scrive nella didascalia del post. Nei video la ragazza non si mostra triste, al contrario, sfoggia un sorriso a 32 denti, mentre si diverte a giocare con le varie ciocche, man mano che le taglia. “Vediamo come sto con la frangetta…”, scrive tagliando i capelli sopra la fronte e poi pettinandoseli.

La scelta di mostrare la sua malattia in modo così spontaneo e solare ha colpito molto i suoi fan, che hanno riempito la sezione commenti di ringraziamenti: “Grazie al tuo video sono riuscita a strappare un sorriso al mio bambino che li sta perdendo ora per via della chemio. Grazie per la tua felicità“, ha scritto una mamma commossa. “Perché è una ragazza forte e intelligente e non permette che una testa rasata le tolga la felicità. Sei bellissima“, e ancora: “Ammiro il tuo sorridere, bisogna imparare da te! Sei grandissima!!!!! Grazie per far capire che spesso c’è sempre un rimedio“, scrive qualcun altro.