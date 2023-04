Ornella Vanoni è a cena con l’amico Marracash. Sono seduti l’una di fronte all’altro e a un certo punto la cantante confessa l’attrazione che prova nei confronti del rapper: “Se avessi avuto 30 anni in meno, ti avrei sbattuto al muro” ha detto ridendo Vanoni. Che poi ha aggiunto: “Ma non saremmo andati d’accordo, perché vado in tristezza anch’io. Triste tu, triste io, un disastro”.