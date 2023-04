“Sul caso Giletti, ci vediamo domenica sera“, parola di Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 rompe il silenzio sui social dopo la sospensione di “Non è l’Arena“, annunciata lo scorso 13 aprile con una nota stampa: “Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di ‘Non è l’Arena’ un segno diverso”.

Il giornalista, nome di peso nella galassia La7, annuncia: “Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emersi attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi…”. Un piccolo evento televisivo, un modo per fare chiarezza su quanto accaduto tra una pioggia di voci e smentite, tra versioni discordanti e polemiche social. Con Mentana che sembra auspicare una ricomposizione tra le parti, magari con il ritorno in onda su La7 di Giletti, non solo per lo speciale domenicale ma con la sua “Non è l’Arena“.

Il post in questione è stato rilanciato sui social anche da Andrea Salerno, direttore di La7. Ieri, senza il talk show guidato dal giornalista torinese, la settima rete si è dovuta accontentare di un risultato molto basso per il film “Un colpo perfetto“, visto da soli 411.000 telespettatori con il 2,4% di share.

La sospensione di “Non è l’Arena” era stata così annunciata: “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”, le poche righe contenute in una nota stampa diffusa giovedì scorso. Il talk show, giunto quest’anno alla sesta edizione, aveva debuttato nel 2017, dopo la soppressione de “L’Arena“, storico titolo di Rai1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato in extremis dai palinsesti dall’allora direttore generale Mario Orfeo.