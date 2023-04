L’ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, ha rilasciato una commovente dichiarazione nelle sue Instagram stories a seguito della pubblicazione di alcune fotografie sul social network, che avrebbero destato parecchia preoccupazione nei suoi fan e che Donadei ha provveduto a cancellare poco tempo dopo. Successivamente, ecco che l’influencer ha pubblicato un lungo sfogo nei riguardi della sua travagliata storia d’amore con Chiara Rabbi, dichiarando di non essere riuscito a recuperare i rapporti con l’ex ragazza, nonostante il tentativo di riavvicinamento.

“Sono molto deluso – ha scritto – ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su di me, stanotte, se non a livello psicologico”. Donadei ha poi aggiunto: “In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto per lei”. Niente lieto fine nella loro storia d’amore, dunque. Ma, come afferma lo stesso Donadei: “Alcune volte, un guerriero deve saper rinunciare”.

Le foto che che avrebbero scatenato la preoccupazione dei fan, mostravano lo stesso Davide indossare una maglietta bianca con delle macchie rosse, che molti fan credono essere sangue. Dopo averle rimosse, Davide Donadei si è scusato con i suoi follower e ha dichiarato: “Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle. A presto”.