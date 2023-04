Non senza difficoltà per le condizioni meteo avverse, la Guardia Costiera italiana nel pomeriggio di domenica 16 aprile ha prestato soccorso a un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600 migranti a quasi 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale, in acque Sar maltesi. È probabile che i naufraghi possano essere trasferiti in Sicilia, ma visto il numero elevato si ipotizza una divisione tra i porti di Augusta e Catania che si stanno già preparando per l’accoglienza.

Al largo di Lampedusa, invece, è stata soccorsa un’imbarcazione con 221 persone a bordo. “Siamo lieti che tutti siano al sicuro”, scrive sui social l’ong Sea Watch che ha avvistato e segnalato l’imbarcazione messa in salvo dalla Guardia Costiera. Con il bimotore “Seabird ieri siamo riusciti a scoprire due barche in difficoltà. Diverse ore dopo che il nostro equipaggio ha inviato la chiamata al 911, sono state salvate da Emergency le 55 persone del gommone sovraffollato”, ha spiegato Sea Watch riferendosi alla seconda imbarcazione. I cui occupanti sono attesi a Carrara. Quello della Life Support di Emergency sarà il secondo sbarco di migranti al porto di Marina di Carrara dopo che lo scorso 30 gennaio arrivò la Ocean Viking di Sos Méditerranée che aveva soccorso 95 persone davanti alle coste libiche.

Intanto il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha nominato con un’ordinanza il commissario delegato per lo “stato di emergenza” per i migranti nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Le misure previste dall’ordinanza per fronteggiare “lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”, escludono le quattro regioni a guida Pd che non hanno dato l’intesa.