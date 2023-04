Giorgia Meloni ha risposto alle domande dei cronisti a margine della visita in Etiopia. Tra i temi affrontati anche quello della protezione internazionale: “Io ho come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale – ha detto la premier -, perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C’è una proposta di maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti”.