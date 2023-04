La carriera calcistica di Dele Alli sta prendendo una brutta piega: martedì 11 aprile l’ex Tottenham ha compiuto 27 anni e sul web sono circolate delle immagini che lo riprendono mentre stava inalando del gas da un palloncino. Al tavolo in cui è seduto ci sono, tra i tanti oggetti, delle bombolette di protossido di azoto, noto come gas esilarante ( usato come droga euforizzante) e una bottiglia molto costosa di tequila: dalla Premier League alle droghe ricreative e all’alcool.

Non proprio una bella fine per Dele Alli, che aveva ricevuto i consigli di Josè Mourinho, quando lo “Special One” allenava gli Spurs: il portoghese gli aveva suggerito di impegnarsi di più, dare di più a sè stesso e alla squadra. Quei preziosi consigli non sono serviti al 27enne per arrivare ai livelli più alti dello sport: anzi, dopo la parentesi fallimentare in maglia Everton, il trasferimento al Besiktas non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione. Le liti con il club turco, i fischi, le parole dure dell’allenatore nei suoi confronti e l’infortunio muscolare, che ha di fatto concluso la sua stagione, hanno riportato il centrocampista inglese all’Everton, club con il quale ha ancora un anno di contratto. Ancora incomprensibile come un giocatore di così grande talento, paragonato fino ad un paio di anni fa ai migliori centrocampisti del calcio, abbia scelto di buttare via il suo enorme potenziale.