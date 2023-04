Prima di lanciarsi, si è spogliato e ha lasciato sulla nave i documenti. Poi si è gettato in mare. Un 18enne tedesco è morto buttandosi dalla dalla nave Costa Toscana, quando la nave si trovava a circa 7 miglia da Civitavecchia. Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in mare, per cause ancora da accertare, l’allarme è scattato immediatamente. Sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e i vigili del fuoco, che hanno individuato il corpo. Il ragazzo era in viaggio con la madre e una delle due sorelle. Secondo quanto emerso, soffriva di depressione.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).

(immagine d’archivio)