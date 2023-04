Impresa di Lorenzo Musetti che negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo supera in tre set il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il toscano dopo aver perso il primo set 6-4 vince il secondo 7-5 e nel terzo, dopo un sospensione per pioggia sull’1-1, si impone 6-4. Nei quarti Musetti, quarto italiano a superare il numero uno serbo, affronterà l’altoaltesino Jannik Sinner. Si tratta della prima sfida ufficiale a livello di Atp tra i due tennisti azzurri.

“Faccio fatica a non piangere, una partita emozionante. All’inizio le condizioni non erano facili, non quelle abituali dei giorni scorsi, sono molto orgoglioso di me. Vedo le immagini sullo schermo ed è per me un sogno. Ho avuto paura di vincere ma sono stato sempre lì”. Sono state le parole di un emozionato Musetti, al termine dell’incontro. “Non ho trovato il giusto equilibrio all’inizio. Gli scambi alla fine erano molto intensi. Domani contro Sinner sarà divertente. Ora dovrò riposare. Ci conosciamo bene, siamo amici. Un italiano sarà in semifinale. Sono contento per il tennis e la Fit se lo merita. E buona fortuna a Matteo (Berrettini, ndr), sono sicuro che tornerà presto a far valere i colori dell’Italia”. Musetti arrivò ai quarti di finale del Roland Garros, nel 2021, proprio contro Djokovic. Vinse i primi due set, ma poi il campione serbo lo superò, nettamente, nel terzo, nel quarto e nell’ultimo set, quando il tennista toscano si ritirò sul 4 a 0.