La Commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione del Covid non è ancora nata e già spacca il Parlamento. Il testo base del disegno di legge che la istituisce, presentato dalla relatrice di FdI Alice Buonguerrieri, è stato approvato in Commissione Affari sociali alla Camera con i soli voti del centrodestra e del terzo polo, mentre Movimento 5 stelle, Pd e Verdi-sinistra hanno abbandonato l’aula per protesta. Il motivo? Accogliendo i desiderata della Lega, dalla descrizione dei compiti del futuro organismo è stato eliminato qualsiasi riferimento alla necessità di indagare sull’operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza quasi esclusiva sulla sanità. Nonostante i disastri della Lombardia a guida leghista, in nessuno dei 28 punti si accenna alla necessità di fare luce sulle scelte dei governatori, mentre si cita ovunque soltanto il ruolo del governo, che ai tempi era presieduto da Giuseppe Conte e sostenuto proprio da M5s, Pd e Liberi e uguali.

“A noi sembra che questa maggioranza non abbia intenzione di fare una commissione di inchiesta seria sulla gestione della pandemia ma voglia semplicemente utilizzarla come clava politica contro le opposizioni, che all’epoca si trovarono a gestire a mani nude, ripeto, quella situazione così complicata”, attacca la deputata pentastellata Vittoria Baldino. “Che cosa hanno da nascondere? Noi non abbiamo nulla da temere e proprio per questo abbiamo manifestato la nostra disponibilità al confronto su questa proposta di legge, disponibilità che non è stata raccolta. Per questo motivo abbiamo abbandonato l’aula”, spiega. Mentre il capogruppo dem in Commissione Marco Furfaro parla di “forzature inaccettabili”, che “dimostrano che l’unico obiettivo è quello di usare vicende gravi e drammatiche per fare propaganda sulla pelle di chi ha sofferto e combattuto il Covid”.