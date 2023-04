L’appello lanciato da Ezio Greggio attraverso un video messaggio pubblicato ieri sui suoi profili social, rivolto alla mamma del piccolo Enea, abbandonato la mattina di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano, ha scatenato una bufera social. Il conduttore si era unito all’ondata di commozione creata dalla notizia del neonato lasciato nella ‘culla per la vita’ della Mangiagalli invitando la madre di Enea a tornare sui suoi passi ma la frase “il tuo bambino merita una mamma vera” non è passata inosservata e ha scatenato numerose critiche: “Con una frase ha insultato tutti i genitori adottivi“, “Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni che possono esserci dietro quella scelta”, scrivono alcuni utenti social.

Stamattina il conduttore su Instagram ha deciso di fare chiarezza: ”Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti – scrive – col professor Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: la mamma di Enea ha lasciato nella ‘culla per la vita’ della Mangiagalli non solo il bimbo ma anche una lettera struggente e piena d’amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei”.