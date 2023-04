Niente attira più follower di un dolce animale intento in atteggiamenti buffi o che dimostra affetto al suo padrone. Questa volta è stato Christian Bucholz a mostrare a tutto il Web l’amore dei suoi amici a quattro zampe. Il giovane brasiliano, che vive in una zona rurale nel Paraná, è uno studente di Medicina veterinaria e ha deciso di fare un esperimento, condividendone il risultato su TikTok.

Nel video si vede Bucholz accovacciato per terra, fingendosi triste e sconsolato. In pochi minuti il giovane viene raggiunto dai suoi cagnolini, che cominciano a gironzolargli intorno. Successivamente avviene una cosa ancora più sorprendente: ad accorrere dal padrone in lacrime sono le sue mucche che, una alla volta circondano Christian, hanno iniziato a poggiargli il muso sulla spalla e a strusciarglisi si addosso.

“Non pensavo che sarebbero stati così premurosi”, ha scritto il giovane nella didascalia. Una scena che ha toccato il cuore di molti utenti, che hanno commentato in massa il video:” Gli esseri umani non meritano gli animali. Così puri e indifesi, ma pieni di amore e compassione allo stesso tempo», ha scritto un utente. “Terrò questo video per sempre nel mio cuore“, scrive qualcun altro.