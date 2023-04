C’è un’espressione che viene usata spesso ed è questa: “pensiero unico”. Si tratta di una specie di arma linguistica, la trovi in bocca a persone che si credono portatrici di un pensiero sovversivo, controcorrente, fuori dai binari e dall’ufficialità. La ripetono con ossessiva iterazione i no vax, l’ho notato durante la pandemia. Secondo i “sovversivi” il pensiero unico sarebbe una specie di macchinazione del Potere, una sorta di neolingua orwelliana, l’imposizione di strutture cognitive passive e semplificate, atte a creare un mondo su misura, su misura del fantomatico Potere Spectre. Così, essere per il vaccino e fidarsi della scienza diventa l’abito mentale di un popolo di pecoroni, sempre secondo i “sovversivi”; loro invece, dotati dei superpoteri della critica, hanno la facoltà di crearsi un pensiero originale in grado di svelare i trucchi della comunicazione dittatoriale.

Non c’è niente di più travisante di questo “pensiero unico” dei no vax incalliti. Affermare che la Terra non è piatta e che gira intorno al Sole, secondo questo modo di ragionare fallace, diventa pensiero unico. Affermare che i vaccini sono una grande risorsa per l’umanità, conquista della scienza, diventa pensiero unico. Il pensiero unico è il pensiero dominante, e questa volta Leopardi c’entra poco. Secondo i sovversivi, i sedicenti sovversivi, tutto ciò che è ufficiale, comprovato, strutturato, organizzato, per il solo fatto di essere condiviso dalla maggioranza delle persone di buonsenso, è ipso facto un inganno.

Il giochino è semplice, come avrete capito, troppo semplice. Si tratta di ribaltare ogni evidenza a favore di una verità nascosta, tenuta nascosta dalla Spectre. In realtà c’è una verità nascosta, c’è sempre, ma è una verità poetica, se i telegiornali fossero in mano ai poeti, gli stilemi narrativi delle notizie verrebbero ribaltati a favore di una verità poetica, allo stesso modo se per riprendere un matrimonio si chiamasse Fellini, quel matrimonio non avrebbe le solite e banalissime immagini degli sposini al tramonto, come ci ha insegnato Marco Bellocchio nel suo film Il regista di matrimoni. C’è sempre un altro modo di percepire il mondo, e il compito dei poeti è proprio quello di suggerirci altri punti di vista, altre inquadrature della realtà, per arricchire il nostro sguardo di una nuova freschezza.

Questo modo di pensare (depensare) dei “sovversivi” ha delle origini psicologiche molto chiare: usando le categorie della diffidenza e del sospetto, il sovversivo si sentirà in grado di controllare una situazione altrimenti angosciante, quale può essere l’apparizione nelle nostre vite di una pandemia assassina. Il caso non esiste, in sostanza, tutto è un complotto per i “sovversivi”, e se io sono consapevole del complotto, ho almeno una possibilità di controllo e di salvezza.

Purtroppo le cose non stanno così, bisogna avere il coraggio di riconoscerlo. La vita è proprio una connessione ontologica indistricabile di Caso e Necessità. Non ci sono disegni divini nella Natura, così come non ci sono complotti globali pandemici nella nostra vita. Nessun Dio e nessuna Spectre. Questo fa male, fa male ai sovversivi e alle loro banali spiegazioni di quello che accade all’umanità, si sentono in preda alla vertigine, hanno bisogno di aggrapparsi a qualcosa per non impazzire, si aggrappano al complotto, e tutto così diventa sopportabile perché ci sono i cattivoni che ingannano l’umanità su scala globale. La Terra è piatta, ci hanno sempre ingannati! I vaccini sono nocivi, il Covid-19 è solo un’influenza! Svegliatevi, non fatevi ingannare dalla Spectre! Le borse di coccodrillo piangono se mangiano borsellini di coccodrillo! Svegliatevi! Le stelle non esistono! Non siamo mai stati sulla luna, nemmeno gli innamorati! Sveglia pecoroni! La mortadella è una finzione! La neve non esiste, si scioglie per non farsi sorprendere. Come fate a non capirlo? Come fate a essere così addormentati? Non andate dai dentisti, ci iniettano un liquido in bocca che favorisce la carie. La tv è tutta una menzogna! Pippo Baudo non esiste! Sono tutti rettili che fanno finta di essere uomini! Ma siete tutti rimbambiti? Come fate a non capire che è tutto un mondo di cartapesta, un fondale voluto dal Potere?

Se andassero fino alle estreme conseguenze di questo modo di “sragionare” mi sarebbero anche simpatici, i matti sono simpatici, invece li vedi nei bar che grattano i cartoncini per diventare Turista per sempre, e se scoprono un neo sospetto corrono subito dal dermatologo! La dermatologia sembra immune dal complotto, i nei fanno paura a tutti. Invece la vita è molto più radicale e semplice: la pandemia è un neo maligno sulla carne del mondo. Tutto è caso e necessità, ma l’uomo ha delle facoltà razionali che gli permettono di lottare in questo mondo dove si nasce solo per morire, così, senza un disegno o una spiegazione sensata, il senso è estremamente logico e amaro: muori perché sei nato. Non c’è altro. E questo fa paura. Viene la cacarella, e allora vai di complotto! Vai di Spectre, vai di cattivoni e di rettiliani.

La Ragione è un pallido lume perso nella notte cosmica, questo lo sappiamo, ma è grazie a questo pallido lume che l’umanità si è salvata dal Covid-19. Grazie ai vaccini, ai laboratori, ai ricercatori, ai medici e agli infermieri, grazie a tutti voi. Siete la parte migliore dell’umanità. Mio cugino ha fatto il pompiere nella sua vita avventurosa, un giorno mi ha spiegato in parole semplici chi sono i pompieri: “I pompieri sono quelli che arrivano quando tutti fuggono”. I virologi sono quelli che studiano i virus quando tutti gridano al complotto. Tutti i no vax, non noi. Noi stiamo con le persone semplici e razionali che combattono ogni giorno contro l’ignoranza no vax, contro l’ignoranza degli stregoni, dei cacasenno inopportuni, contro la superbia demenziale dei complottisti, siamo con chi sa che la vita è caso e necessità, però senza rinunciare alla lotta, conquistando un frammento di sapere in più davanti all’abisso dell’ignoto. Abbiamo il righello e la squadra della logica, sono strumenti semplici che possono fare grandi cose. La Spectre può attendere.