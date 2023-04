Si sono uniti, nella quinta tappa di Pechino Express (ieri su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), per gettare scompiglio tra i viaggiatori in corsa davvero quest’anno. Lo hanno fatto, ovviamente. Ma Victoria Cabello, ospite della prima parte di avventura nel Borneo malese, ed Enzo Miccio, conduttore di quest’anno nonché uno dei concorrenti più competitivi e combattivi di sempre, si sono anche lasciati andare a un momento più tenero, concluso con una decisione che sembra irremovibile: Vicky ed Enzo si sposano!

Immagini concesse da Sky. Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.