Aria di crisi tra Vincent Cassel e Tina Kunakey. Anzi, di più: la coppia starebbe già divorziando. I rumors circolano da tempo ma ora, fonti anonime vicine alla coppia hanno parlato al Daily Mail di una rottura insanabile tra i due. In effetti, basta dare un occhio ai profili social del 56enne attore francese e della modella 26enne per notare che sono sparite tutte le foto insieme. Il primo a cancellare la moglie da Instagram è stato Cassel, seguito a stretto giro da Tina Kunakey: cinque anni d’amore spariti in un lampo. I due hanno una figlia, Amazonie, nata nel 2019: per ora non è arrivato nessun commento ufficiale a riguardo.