Brutto incidente per Damiano dei Maneskin al concerto che si è tenuto al MediolanumForum di Assago (Milano). Il frontman della band, durante un momento dello show in cui si è messo a cantare a distanza ravvicinata ai fan, ha subito un palpeggiamento delle parti intime da parte di una persona che si trovava proprio davanti a lui. Il cantante non ha mascherato il suo disappunto, prima allontanandosi dal palco e poi con un’occhiataccia ha guardato verso chi lo aveva appena molestato. Ad oggi da parte del cantante nessun commento, ma il tema è stato ampiamente affrontato già nel maggio dello scorso anno, quando un episodio analogo è accaduto a Blanco in Piazza Duomo a Milano, durante la sua performance a Radio Italia Live. Nemmeno lui ha rilasciato dichiarazioni dopo il “fattaccio” e tantissime polemiche, in quei giorni, per il gesto della fan.