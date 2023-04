Dopo i flirt con Lourdes Leon, figlia di Madonna e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny, ecco che una “sorella” molto famosa si sarebbe ‘affacciata’ nella vita di Timothée Chalamet. Si tratta di Kylie Jenner, minore di Kim Kardashian. Il gossip arriva da Deuxmoi, un profilo Instagram “beninformato”, ma non è stato confermato né smentito dai due protagonisti. La modella e imprenditrice è single dopo aver chiuso la relazione con Travis Scott, dal quale ha avuto due figli. A quanto pare Chalamet e Jenner avrebbero cominciato a frequentarsi lo scorso gennaio: incrociando le date dei post social (sigh) sembra che la coppia fosse ad Aspen nello stesso periodo. Un’altra occasione d’incontro sarebbe stata la settimana parigina e or,a secondo il sito gossiparo, va tenuto d’occhio il Coachella dove Chalamet è andato l’anno scorso (in quel caso amoreggiava con la modella Sarah Talabi): sarà quella l’occasione scelta dalla coppia per rendere noto l’amore? Chissà.