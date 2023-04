Un ascensore è precipitato in caduta libera dal quinto al terzo piano di una palazzina: è successo in via Ofanto, nel quartiere Perrino di Brindisi, domenica 2 aprile, intorno alle 11. Nell’incidente sono state coinvolte tre persone, componenti di una famiglia, e due di questi, marito e moglie, sono rimasti feriti dopo la corsa improvvisa in 6 metri di vuoto. Curati subito presso l’ospedale locale, hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni.

Da quanto emerso finora, il motore dell’ascensore aveva già dato segni di malfunzionamento, e i condomini, ai quali spetta occuparsi della manutenzione, lo avevano sostituito lo scorso mese di gennaio. A causare la rottura è stato un possibile difetto di fabbrica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia assieme ai vigili del fuoco di Brindisi, i quali, poco prima delle 14, hanno messo l’ascensore fuori servizio e verificato possibili responsabilità ai sensi di legge. Sono state avviate le indagini per accertare le cause dell’accaduto.