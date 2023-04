Un secondo in più, e si sarebbe verificato un frontale disastroso. Ci troviamo lungo la tangenziale tra Cosio Valtellina e Morbegno, in provincia di Sondrio. Come si vede nel video, un’auto ha sorpassato un camion, in curva, poco prima di una galleria, senza accorgersi che nella corsia opposta stava arrivando un tir. La persona alla guida è riuscita a sterzare a destra, anche grazie al fatto che il camion si era spostato a sua volta, e a evitare l’incidente.

Video Facebook/Ss 36 dello Spluga Sp 72 e Ss 340 Regina