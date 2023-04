Levante è stata ospite nella nuova puntata del talk Programma di FqMagazine, condottao da Claudia Rossi e Andrea Conti. La cantautrice ha presentato il nuovo singolo “Leggera”, che accompagna il film “Romantiche” di Pilar Fogliati ed è tratto dal disco “Opera Futura”. L’artista canterà e suonerà Live all’Arena di Verona il 27 settembre. Durante il talk Levante ha raccontato anche delle critiche ricevute per il suo nuovo look biondo platino.

“Stavo passeggiando in zona Loreto a Milano e per la prima volta m’è successo che una donna sulla cinquantina con il compagno si è girata e mi ha detto ‘stavi meglio mora’. Io ero con il mio compagno Pietro e un amico e siamo rimasti in silenzio. La signora deve essersi resa conto della situazione, tanto che il suo compagno le ha detto ‘ma poverina, ma che fai, ma come ti viene in mente?’ e lei per reazione ha risposto ‘vabbè volevo dirglielo’. Ho continuato a guardarla in silenzio e la signora mi ha detto ‘magari non ti interessa’ e io le ho risposto: ‘Infatti!’. Il problema è che la gente scambia la libertà di espressione con la maleducazione. Esiste un limite a tutto e il limite è l’educazione che potrebbe salvarci”.