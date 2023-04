La terza stagione di “Mare fuori” è finita da un po’, ma i fan non ne hanno mai abbastanza e sul Web i contenuti sulla serie Rai di successo continuano a spopolare. Ora, per la gioia di tutti i fan, sono arrivate anche le uova di Pasqua liberamente ispirate alla serie cult made in Napoli. Ca ne sono di tanti tipi diversi, con cioccolato, packaging e sorprese differenti. È necessario specificare che non si tratta di una linea ufficiale. Stiamo infatti parlando di prodotti liberamente ispirati alla storia e ai personaggi, ma non originali. Nonostante questo, su TikTok scartare le uova di Mare fuori è diventato un trend di successo (come quasi ogni contenuto dedicato alla serie).

Una delle uova più celebri, che fino a poco fa era possibile trovare su Amazon, è quello della Irpot da 500 grammi, con cioccolato al latte finissimo, contente dei gadget ispirati ai personaggi della serie, dal prezzo di circa 20€. L’uovo ha avuto un successo così grande da andare sold out in pochissimo tempo.

Anche le piccole imprese hanno deciso di investire in Mare Fuori. È il caso di ‘Le due torri Fabbrica di cioccolato’, che ha realizzato un uovo di cioccolata al latte dal modico prezzo di 8,5€, che è possibile ricevere su ordinazione.

Sono in molti ad aver deciso di realizzare delle uova a tema, motivo per cu è impossibile elencarle tutte. Un altro prodotto cioccolatoso da citare è quello aperto più di una volta dalla coppia di Tiktoker ValeeAndre. In questo caso le sorprese sono personalizzabili e i due hanno scelto, fra le varie proposte dei fan, di far realizzare dei gadget decisamente più ironici: dei santini con personaggi della serie.