Altra giornata nera per il team Ferrari al Gran Premio d’Australia. Una gara “folle” che si è conclusa con l’ennesima vittoria di Max Vesrtappen della RedBull e cha ha visto Charles Leclerc uscire di strada e finire nella ghiaia alla terza curva del primo giro dopo un contatto Lance Stroll. L’altro ferrarista Carlos Sainz, nonostante un’ottima gara, ha pagato la penalità di 5 secondi che gli è stata assegnata dopo una collisione con il connazionale Fernando Alonso finito in testa coda con la sua Aston Martin. Sainz è così arretrato dalla quarta alla dodicesima posizione. Comprensibile la rabbia del pilota per la decisione della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile). Al termine della gara ha espresso sensazioni e stato d’animo ai microfoni di Sky: “Preferisco non parlare, adesso non ho voglia. Prima voglio vedere i commissari e sperare che la penalità cambi, sento che ci hanno derubato. Non voglio parlare altrimenti dico brutte parole. Se non vado prima dagli steward, non riesco a parlare con lucidità”.