Jannik Sinner ha conquistato la finale dell’Atp Masters 1000 di Miami 2023. L’italiano ha battuto in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, per 6-7 (5), 6-4, 6-2, dopo più di 3 ore di gioco. In finale l’aspetterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha sconfitto il connazionale Karen Kachanov per 7-6 (5), 3-6, 6-3.

Il 21enne azzurro è riuscito nell’impresa di recuperare un set di svantaggio e di annullare 2 palle break sul 3-4 del secondo set per poi conquistare il set e aggiudicarsi il terzo in scioltezza. La sconfitta pesa, invece, su Alcaraz che perde così anche la posizione di numero 1 del ranking mondiale, cedendo il trono al serbo Novak Djokovic.

Per Sinner sarà la decima finale in carriera con l’obiettivo di mettere in bacheca l’ottavo trofeo. “Anche stasera abbiano giocato ad altissimo livello – ha commentato a caldo l’azzurro -. Io ho cercato di fare del mio meglio: nel terzo set l’ho visto un po’ in difficoltà. Abbiamo lottato fino all’ultimo, abbiamo cercato entrambi di giocare un tennis aggressivo: oggi ho vinto io e sono davvero contento. Medvedev? Sono contento di riaffrontarlo di nuovo, non vedevo l’ora. Sarà differente da Rotterdam perché qui le condizioni sono molto diverse. Certamente sono pronto a fare qualche cambiamento comunque su questo campo mi trovo molto bene”.

Da inizio 2023 Sinner ha perso solo tre incontri contro Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e lo stesso Alcaraz. Per il tennista si tratta della seconda finale ai Miami Open dopo quella persa nel 2021 contro Hubert Hurkacz.