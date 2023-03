L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati si è lasciata andare a un piccolo sfogo su TikTok per lamentarsi delle difficoltà riscontrate per effettuare il cambio di residenza. “Io mi sento tanto stupida. Ma perché vivere in questo Paese è così complicato? Ho fato il cambio di residenza e… vogliamo parlare dello Spid? Serve un dottorato di ricerca, quattro lauree e 12 specializzazioni per capire come funziona lo Spid”, ha dichiarato esasperata, ironizzando sulle giravolte burocratiche affrontate.

A quanto pare il sito per prenotare la procedura di rilascio continuava a crashare, facendo sprecare un sacco di tempo all’influencer, che nel suo video esilarante sfoga tutta la sua frustrazione. “Quattro ore del mio pomeriggio impiegate così: per il certificato di residenza. Il captcha che chiede di selezionare semafori e motorini, le password, i codici, inquadra il QR code, e dopo tutto questo casino? il sito crasha e devi ricominciare da capo. Ma perché è così difficile? », ha concluso.