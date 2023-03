Vedere la propria figlia nuda sul palco non è esattamente qualcosa che fa saltare di gioia un genitore. Lo sa bene Ron Howard, il Richie Cunningham di Happy Days, e molto probabilmente qualsiasi padre sulla faccia della Terra si trova d’accordo con questa osservazione. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Ron interpretava Richie, il bravo ragazzo e grande amico dello spaccone Fonzie. Oggi affermato regista e produttore cinematografico, Howard è stato intervistato in un episodio di In Depth with Graham Bensinger e ha avuto modo di parlare della figlia Bryce Dallas, che dal padre ha ereditato l’amore per la recitazione.

IL RACCONTO DI RON HOWARD – Ai tempi del college Bryce, 41 anni da poco compiuti, ha preso parte a uno spettacolo teatrale sperimentale. In platea naturalmente sedeva papà Ron, che ha spiegato come tutti gli attori, pochi minuti dopo l’inizio, fossero nudi per esigenze di copione. Un’esperienza che il regista non ha esitato a definire difficile per la propria psiche. “Ero seduto accanto a mio padre, non ero sicuro di cosa avrebbe pensato” ha ricordato. “Quando tutto fu finito, si rivolse a me e disse: ‘Penso che sia semplicemente fantastico. Questo è ciò che il college fa. Non avrà mai più paura sul palco’. Questo è il modo in cui lui vedeva le cose. Quindi era orgoglioso di lei, del suo coraggio come artista”. Bensinger ha chiesto a Howard se fosse riluttante all’idea di vedere sua figlia in quella rappresentazione, ma il regista ha spiegato: “No, perché prima di tutto sapevo che c’era del nudo. Non mi ero reso conto che fosse tutto il corpo. È stato un completo assalto alla psiche di un padre” ha scherzato.

LA CARRIERA DI BRYCE DALLAS HOWARD – Il talento di Bryce Dallas è emerso intorno ai 13 anni. “Ho visto che poteva farcela”, ha proseguito Ron Howard, aggiungendo che era “orgoglioso di lei ma un po’ terrorizzato perché il mondo dello spettacolo è molto più difficile per le donne che per gli uomini”. Il tempo ha dato ragione a Bryce, visto che la figliola si è laureata alla Tisch School of the Arts della New York University, ha recitato in pellicole come The Village, The Help e in due film di Jurassic World. Non solo: ha anche diretto diversi episodi di The Mandalorian, così come un episodio di The Book of Boba Fett. Eppure, almeno agli inizi, la figlia di Ron ha sentito il peso di un cognome tanto importante. È successo durante gli anni del college, salvo poi rendersi conto che non c’era nulla di cui vergognarsi o per cui provare imbarazzo. A sostenerla emotivamente in quel frangente ci sono stati i suoi genitori che oggi si dicono molto orgogliosi di come Bryce sia riuscita a ritagliarsi il proprio posto al sole e a realizzarsi come artista.