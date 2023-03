Fare un’alleanza per battere il centrodestra? Chiara Appendino (M5s) e Carlo Calenda (Azione) respingono nettamente l’idea, perché – e almeno su questo sono d’accordo – “la pensiamo in maniera diametralmente opposta su tante cose”. A Piazzapulita, su La7, la deputata dei 5 stelle ha fatto notare al leader di Azione che “avete sostenuto il governo Meloni più di una volta“. “Non dire fesserie” è stata la replica dell’ex europarlamentare del Pd, “l’ho sostenuto sul dl Aiuti ter di Draghi, sull’istituzione della commissione sul femminicidio, quella sulle mafie e i ristori per i terremotati”. “E la relazione sulla giustizia del ministro Nordio?” ha attaccato l’ex sindaca di Torino, “e la fiducia al ministro? E l’emendamento Valditara? Siamo già a cinque-sei. E le intercettazioni?”. Poi lo scontro è proseguito sul reato di abuso d’ufficio per gli amministratori. “Qua bisogno decidere se darci del tu o del lei”.

Video La7