Adam Peaty ha annunciato il suo ritiro dai campionati britannici di nuoto per via di problemi di salute mentale. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, in cui ha raccontato il suo complicato periodo: “Ho avuto problemi di salute mentale nell’ultimo paio d’anni ed è importante che io sia onesto a riguardo. Sono stanco, non mi sento me stesso e non mi sto godendo lo sport come ho fatto nel corso dell’ultimo decennio”. Il ranista inglese non parteciperà ai campionati del mese prossimo a Sheffield e, con ogni probabilità, non gareggerà ai prossimi Mondiali in programma in Giappone il prossimo luglio.

Pare che le intenzioni del detentore del record del mondo dei 50 e dei 100 metri rana in vasca lunga siano quelle di ritrovare l’equilibrio mentale per affrontare al meglio le Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo obiettivo è quello di difendere in Francia gli ori dei 100 metri rana e 4×100 metri misti che ha vinto a Tokyo 2020.