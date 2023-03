Un Carlos Alcaraz in forma smagliante batte il numero 10 dei ranking Atp Taylor Fritz per due set a zero, con il punteggio di 6-4, 6-2. È bastata solo un’ora e diciotto minuti al numero 2 del mondo per sbarazzarsi dell’americano: in semifinale del Masters 1000 di Miami incontrerà Jannik Sinner, sarà l’ennesima battaglia. I due si sono già scontrati in passato sei volte, dando spettacolo in ogni match: dalla loro prima sfida a livello Challenger ai prestigiosi tornei di Wimbledon e dello Us Open. Indimenticabile l’incontro sull’erba londinese, con l’altoatesino che portò a casa la sua prima vittoria in carriera contro lo spagnolo. Così come la sfida di Flushing Meadows durata oltre 5 ore, vinta da Alcaraz in rimonta. L’ultima volta che si sono incontrati, solo due settimane fa sempre in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, il 19enne spagnolo ha avuto la meglio sul tennista italiano, che vuole continuare il suo grande 2023 e vendicare la sconfitta subita.

Dati i numerosi incontri tra i due (lo spagnolo in vantaggio 4-2 nel bilancio) per la loro giovane età, è chiaro come la rivalità sia destinata a durare nel tempo. Le loro sfide sono diventate già un “cult” per gli appassionati di tennis: la sensazione è che possano condividere il palcoscenico del tennis per gli anni a venire, diventando i nuovi protagonisti. Il mondo del tennis ha aspettato per tanto tempo dei giovani così continui nel loro rendimento e così spettacolari nel loro modo di giocare: la Next Gen sembra aver trovato in Alcaraz e Sinner gli atleti capaci di non far rimpiangere l’era dei Big 3, Federer, Nadal e Djokovic.

Quando e dove vederla

La semifinale tra Alcaraz e Sinner del Masters 1000 di Miami comincerà all’1 (ora italiana) di sabato primo aprile e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.