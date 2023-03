“Perché non c’è una squadra che sia grande come te”. Ebbene sì, il nuovo inno del Monza è sulle note della più celebre delle sigle di Dragonball. Da “What’s my destiny Dragon Ball?” a “Monza is my destiny“. Un tuffo indietro nel tempo ad opera di Giorgio Vanni e Max Longhi, autori di tante delle canzoni dei cartoni animati rimaste nella memoria di più d’una generazione. Insieme scrissero la sigla italiana dell’anime giapponese Dragon Ball e ora sono stati ingaggiati dal club di Silvio Berlusconi per il nuovo inno, che è stato pubblicato mercoledì 29 marzo. Sarà adottato solo dalle squadre giovanili, ma sarà presentato in grande stile davanti al pubblico dell’U-Power Stadium domenica 2 aprile, in occasione di Monza-Lazio.

Il testo “è ricco di riferimenti positivi e stimolanti e punta a diventare un vero e proprio manifesto rivolto a tutti i giovani, monzesi e non, per non smettere mai di inseguire i propri sogni”, sostiene il club in una nota. Il comunicato sottolinea anche che il brano comincia citando un motto di Berlusconi “diventato il simbolo di tutto il progetto AC Monza”. Qual è? “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”.