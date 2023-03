Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dalla Royal Family, è oggi a sorpresa a Londra per partecipare a un’udienza del processo frutto di una nuova azione legale da lui intrapresa – stavolta assieme ad altre figure pubbliche e celebrità – contro le intromissioni nella privacy dei tabloid britannici.

Il processo riguarda l’Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, denunciato dinanzi alla giustizia dell’isola per presunte “gravi” intercettazioni illegali nell’ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da una mezza dozzina di vip. Il duca di Sussex è stato ripreso dai media all’ingresso della sede della Royal Court of Justice, dove i giudici dell’Alta Corte di Londra sono chiamati nei prossimi quattro giorni ad ascoltare le argomentazioni delle parti: prima di decidere se vi sia sostanza legale per portare avanti il processo o meno.