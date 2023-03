Claudio Lippi, ospite di Da Noi a Ruota Libera nel giorno della festa del papà con sua figlia Federica, aveva dato del primate a un ragazzo del pubblico, scatenando polemiche. Ora, a distanza di una settimana, la conduttrice del programma di RaiUno Francesca Fialdini è tornata sulla questione, dando la parola proprio al ragazzo chiamato in causa, Amaral Ercole: “Esco dallo studio, viene Claudio Lippi e mi chiede se mi fossi offeso, insomma tenta di chiarire con me. La polemica non dipende da me, non è partita da me”. Poi Amaral Ercole ha precisato che secondo lui sarebbe opportuno chiedere scusa e non tanto o almeno, non solo a lui (che avrebbe già avuto appunto un chiarimento con il conduttore) ma in generale, perché si tratta di “parole comunque non belle“. A questo punto l’intervento di Fialdini: “In questo momento così folle di comunicazione, sui social, è passato lui per razzista, perché secondo qualcuno avrebbe accettato questa battuta, e sono diventata razzista anche io quando, da quattro anni, qui, in questo studio, non faccio altro che raccontare storie di inclusione. Però il fatto è che ve la siete presi con lui e tutto questo è fuori dalla realtà“, ha chiosato facendo riferimento a una “comicità superata”, con riferimento all’uscita di Lippi.