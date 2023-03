Nicoletta Saracco non ce l’ha fatta. Dopo quattro anni di lotta tenace, ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno che le era stato diagnosticato nel 2019 ed è morta all’età di 33 anni. La donna, originaria di Civitanova, nelle Marche, non si era mai lasciata scoraggiare dal tumore anzi, in tutti questi anni si era fatta paladina della sfida al cancro, spronando le altre donne – soprattutto le più giovani come lei – ad affrontare la malattia con forza e autoironia, proprio come faceva lei. Così si era inventata la rubrica Instagram TTTT, ovvero “Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale di istruzioni antipanico” in cui rispondeva insieme ai medici dello Ieo Monzino alle domande e ai dubbi di chi come lei lotta contro il cancro. Non solo, era diventata testimonial dell’Istituto europeo di oncologia grazie anche alla sua idea di creare la Ni.Art. Gallery, una linea di abbigliamento e accessori tutti con una immagine che lei stessa aveva disegnato, una Madonna senza volto, i cui proventi servono a finanziare la ricerca di cure contro il cancro. D’altra parte, si era trasferita a Milano proprio per lavorare nel mondo della moda, la sua grande passione.

“Siamo addolorati nel dare la notizia che la nostra amica Nicoletta è venuta a mancare”, fa sapere sui social la Fondazione Ieo Monzino, “Con il suo spirito sempre allegro ha supportato la ricerca Ieo Istituto Europeo di Oncologia con innumerevoli attività e iniziative, tra tutte il progetto Ieo Good vibes on the road e Ni.Art. Gallery perché sapeva quanto è importante l’obiettivo che vogliamo raggiungere con la ricerca. Siamo sicuri che chiunque abbia conosciuto Nicoletta porterà dentro di sé la sua forza nell’affrontare le difficoltà rimanendo fedeli a se stessi. Ci uniamo con affetto al dolore della sua famiglia. Nicoletta ci mancherai, è stato un privilegio averti conosciuto”.