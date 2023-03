La pilota Carmen Jordà è accusata di essersi rifiutata di pagare 300 euro per un trattamento estetico. Ma non solo: anche di aver investito per due volte una dipendente del centro ed essere scappata senza soccorrerla. A rivelarlo è stata Telecinco e l’episodio risale al 9 marzo scorso. Secondo le prime ricostruzioni, Jordà sosteneva di avere un accordo commerciale con la proprietaria, ma è stata smentita da quest’ultima.

Stando alla denuncia, Jordà ha investito la donna intenzionalmente e questa ha riportato delle lievi ferie. “Se ti sto investendo, spostati”, avrebbe detto l’atleta. E poi, secondo l’accusa delle dipendente, avrebbe fatto marcia indietro per poi investirla di nuovo e “spostando la vittima di 3 o 4 metri”. Jordà è una pilota automobilistica: dal 2015 al 2017 ha lavorato come pilota di sviluppo per i team di Lotus e Renault di Formula 1.