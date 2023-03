La Corea del Nord ha dichiarato che, nei giorni scorsi, ha testato un drone sottomarino a livello nucleare, ideato e creato per produrre un gigantesco “tsunami radioattivo“. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa coreana Kcna, l’obiettivo sarebbe quello di “infiltrarsi furtivamente in acque operative e provocare uno tsunami radioattivo in super-scala attraverso un’esplosione sottomarina per distruggere i gruppi navali e i principali porti operativi del nemico“.

Il nome del drone è “Haeil“, che dal coreano significa “maremoto”, “tsunami”. Il giornale ufficiale Rodong Sinmun ha pubblicato delle foto del leader nord coreano Kim Jong Un mentre supervisiona il test sorridente, accanto a un grande oggetto a forma di siluro in una struttura interna non specificata. Il drone sottomarino ha sganciato una testata che ha navigato ad una profondità tra gli 80 ed i 150 metri nelle acque del mar del Giappone, per 59 ore e 12 minuti, secondo il comunicato dell’agenzia Kcna.